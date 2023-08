INTER MIAMI: LE NOUVEAU DOUBLÉ DE MESSI

Lionel Messi a poursuivi ses débuts de rêve avec l’Inter Miami en inscrivant un nouveau doublé lors de la victoire de son équipe face à Orlando (3-1) en Leagues Cup. Il compte déjà cinq buts en trois matchs.







Début d’histoire idyllique entre Lionel Messi et l’Inter Miami. La star argentine a encore marqué un doublé mercredi soir lors de la victoire de son équipe face à Orlando (3-1) en League Cup. L’ancien joueur du PSG a d’abord ouvert le score sur une passe parfaite du Finlandais Robert Taylor. Lancé dans le dos de la défense, Messi a contrôlé de la poitrine avant d’enchaîner d’une reprise du gauche imparable à bout portant (7e).





Trois victoires en trois matchs pour Messi





Il a récidivé en deuxième période en inscrivant le but du break pour son équipe (3-1, 72e). Le septuple Ballon d’or a cette fois repris du droit une offrande de son compatriote Josef Martinez, auteur du deuxième but de la rencontre quelques minutes plus tôt sur penalty (51e). Arrivé cet été en Floride après la fin de son contrat au PSG, Messi a déjà marqué cinq buts en trois matchs pour autant de victoires. L'Inter Miami rencontrera le FC Dallas dimanche en huitième de finale.









L’Argentin n’a pour le moment disputé que des rencontres de Leagues Cup, compétition organisée entre clubs américains, canadiens et mexicains. Il doit faire ses grands débuts en MLS le 21 août contre Charlotte. L’Inter Miami est actuellement dernière de la conférence Est à douze points de la dernière place qualificative en playoffs (11 matchs à joueur). L’équipe reste même sur onze matchs consécutifs sans victoire.