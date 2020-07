Inter Milan : Conte éteint la rumeur Leo Messi





Suite à la large victoire de l’Inter Milan sur la pelouse du Genoa, Antonio Conte s’est vue être interrogé sur les rumeurs envoyant Lionel Messi chez les Interistes.













L’inter Milan vient de reprendre son siège de dauphin de Serie A au profit de l’Atalanta Bergame après sa victoire tranquille sur le terrain du Genoa (3-0). De l’autre côté de la frontière, en Espagne, beaucoup parlent du départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Alors que le Barça a eu du mal à finir le championnat produisant notamment un piètre jeu, la Pulga aurait semblé en avoir assez et montrait des signes d’agacement comme lors de son but sur coup franc contre Osasuna à l’avant-dernière journée de Liga. Avec un contrat se terminant bientôt, des rumeurs le disant en partance de Catalogne émergent de plus en plus. Envoyé notamment du côté de l’Inter, Antonio Conte efface toute rumeur.





Interrogé après la victoire de son équipe sur le Genoa, avec notamment un doublé de Romelu Lukaku, Antonio Conte a réagi aux rumeurs envoyant Lionel Messi dans l’effectif de l’Inter Milan cet été. Une chose est désormais claire, le déni argentin ne rejoindra pas les Nerazzurri : « Les rumeurs sur Leo Messi à l'Inter sont absolument fausses. Ne faites pas confiance à ces fausses nouvelles. Il ne rejoindra pas l'Inter, même pas dans le football Fantasy », lance-t-il. Des mots francs et clairs qui ont le mérite d’éteindre les fausses rumeurs autour de l’arrivée du numéro 10 du Barça en Italie.