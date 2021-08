Inter Milan : le départ de Lukaku provoque la colère des supporters

Romelu Lukaku devrait rejoindre Chelsea pour 115 millions d’euros. Ce départ provoque la colère des supporters de l’Inter Milan.











Le départ de Romelu Lukaku provoque la colère des supporters de l’Inter Milan. Dans la nuit de lundi à mardi, une fresque à l'effigie de l’attaquant belge a été dégradée. Une manière de contester ce départ pour les fans des Nerazzurri. Pourtant, l'avant-centre belge avait déclaré vouloir rester dans le club italien. «Oui, je reste à l'Inter. Je ne devrais peut-être pas le dire maintenant, mais j'ai déjà parlé avec l'homme qui devrait devenir le nouvel entraîneur. C'était une conversation très positive », avait assuré Lukaku à la chaîne belge VTM. Son probable départ pour Chelsea ne correspond pas avec ces propos tenus début juin. Selon la Gazzetta Dello Sport, la fresque devrait même être effacée.

Après deux saisons en Italie du côté de l'Inter Milan, Romelu Lukaku devrait rejoindre l'Angleterre. Au cours de son passage chez les Nerazzurri, l'international belge a marqué 64 buts en 95 rencontres.