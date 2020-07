Inter Milan : Ngolo Kanté, cible prioritaire des Nerazzurri !

Ce n’est pas vraiment un secret : Chelsea ne verrait pas d’un mauvais œil un transfert de N’Golo Kanté pour équilibrer les comptes après les nombreuses arrivées dans le secteur offensif. Or, le Corriere dello Sport révèle, ce mercredi, que l’Inter Milan serait intéressé par le profil du milieu de terrain tricolore. Le média italien va même plus loin : N’Golo Kanté serait le joueur numéro 1 sur la liste des cibles d’Antonio Conte, l’entraîneur de l’Inter.











L’Inter s’est déjà activé sur le marché des transferts en allant chercher le latéral Achraf Hakimi, âgé de 21 ans. Le club milanais semble vouloir poursuivre sur cette route de la jeunesse puisqu’il viserait Sandro Tonali ou Marash Kumbulla, deux jeunes joueurs. Néanmoins, Antonio Conte l’a fait savoir : pour gagner tout de suite, le club a également besoin d’expérience. N’Golo Kanté, à 29 ans, serait alors la principale cible de l’entraîneur dans l’objectif de trouver un équilibre entre jeunes à fort potentiel et joueurs plus confirmés et expérimentés. Par ailleurs, Antonio Conte et N’Golo Kanté se connaissent déjà très bien. Les deux hommes sont arrivés en même temps à Chelsea, en 2016, et ont tous les deux fait partie des hommes clés du titre du club londonien. En plus de son expérience du haut-niveau, N’Golo Kanté a donc aussi l’expérience des principes de jeu d’Antonio Conte. Un autre point important dans ce dossier.