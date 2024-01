International gabonais né 4 ans après le décès de sa mère : La Fégafoot brise le silence

Le site "Gabonreview" et plusieurs autres médias occidentaux ont rapporté récemment que l’international gabonais Guelor Kanga faisait l’objet d’une enquête de la Confédération africaine de football (Caf). Il aurait été convoqué par la commission de discipline de l’instance pour une supposée affaire de fraude à l’âge. Le milieu défensif de l’Etoile rouge de Belgrad serait né en 1990. Mais on aurait découvert que sa mère est décédée en 1986, donc 4 ans plus tôt.

De « vieilles informations hors contexte »

Dans un communiqué publié hier vendredi 12 janvier sur sa page Facebook, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a indiqué que ces informations étaient « hors contexte ». « La Fédération gabonaise de football s’étonne des articles à charge contre son joueur Kanga Guelor depuis quelques jours, en rapport avec une convocation du jury disciplinaire de la CAF sur son âge. Ces vieilles informations reprises malencontreusement par certains médias, sont hors contexte. Ils semblent par contre reprendre les arguments utilisés par les internautes congolais au plus fort de la crise sur la nationalité du joueur avant la dernière Can au Cameroun » indique le document.

Le démenti formel de la Fégafoot

La Fégafoot rappelle que la CAF « s’était déjà prononcée sur la question en tranchant en faveur du Gabon ». Elle apporte donc un démenti formel aux écrits tendant à faire croire que le joueur est de nouveau convoqué par la Caf, ou qu'il y a un autre dossier le concernant.