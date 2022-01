Intime conviction de Pelé : "Le Sénégal a un groupe de classe mondiale mais..."

Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est considéré par tous les observateurs avisés du football comme le meilleur footballeur de l’histoire. Le brésilien demeure à ce jour le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises. L’ancien joueur de Santos et du New York Cosmos est une légende absolue qui connaît le football sur le bout des doigts.





A cause de quelques problèmes de santé, Pelé ne fait plus trop d’apparitions en public. Cependant, en 2018 il avait livré une interview au journal britannique The Guardian. Au cours de l’entretien, Pelé avait fait l’éloge d’une équipe africaine qui pourrait créer la sensation lors du mondial au Qatar. « Le Sénégal a un bon groupe et des joueurs de classe mondiale comme Sadio Mané ou Kalidou Coulibaly.