Invitation pour la CAN : la réponse de Yankhoba Diattara à Lat Diop

Le ministre des Sports, Lat Diop, a demandé à quatre de ses prédécesseurs de figurer parmi ses invités d’honneur à la CAN 2023. Les cartons sont allés à Mbagnick Ndiaye, Mamadou Lamine Keïta, Matar Bâ et Yankhoba Diattara.



Ce dernier a déclaré forfait. Dans sa réponse à Lat Diop, reprise par L’AS, il a invoqué des «contraintes liées à des engagements pris ailleurs». Il dit : «Bonjour, Monsieur le Ministre, cher ami, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2024. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, une année de santé, de paix, de prospérité et de succès, surtout pour la CAN en Côte d’Ivoire.»



Yankhoba Diattara poursuit : «Par ailleurs, je voudrais vous remercier pour l’honneur que vous me faites en m’invitant parmi vos invités d’honneur à la CAN en Côte d’Ivoire. Je vous en suis très reconnaissant. Comme vous pouvez l’imaginer, les contraintes liées à des engagements pris ailleurs m’empêchent d’honorer cette invitation. Mais sachez, Monsieur le Ministre, que je vous accompagnerai en prières pour que le Sénégal, notre pays, puisse préserver son titre pendant cette CAN en Côte d’Ivoire.»