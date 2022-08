Ismaila Sarr à Aston Villa : Ça coince…

Annoncé à Aston Villa, le transfert de Ismaila Sarr vers l’équipe de Birmingham risque de tomber à l’eau. Les informations de ces dernières heures n’annoncent rien de positif concernant le transfert.





Ce dimanche, les médias avaient annoncé que le joueur sénégalais avait passé sa visite médicale à Aston Villa et que tout était prêt pour un éventuel retour en première division.