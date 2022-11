Ismaïla Sarr commente son penalty : "J’ai regardé le gardien, attendu son déplacement pour…"

Très percutant sur le côté gauche de l’attaque sénégalaise, Ismaïla Sarr a provoqué et transformé un penalty à la 44e mn de la rencontre face à l’Équateur. Il a permis aux Lions d’ouvrir la marque, lors de cette victoire (2-1) qualificative aux huitièmes de finale.





"Je félicite d'abord toute l’équipe. Le collectif prime sur tout. On a travaillé en équipe. Le coach nous motive tout le temps, dans tous les moments. Il nous pousse toujours à aller chercher la victoire. Surtout sur ce match, parce qu’on devait impérativement gagner. Il nous a demandé de pousser, de nous battre. Même quand on était devant, on a continué à se battre", a fait savoir Ismaïla Sarr.