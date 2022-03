Issa Laye Diop, président 12e Gaindé : ‘’La qualification au mondial 2022 se joue au Caire et l’arme fatale du Sénégal c’est…’’

Issa Laye Diop, président 12e Gaindé

Champions d’Afrique en titre, les Lions du Sénégal sont attendus par le 12e Gaïndé pour la confirmation de leur performance réalisée devant l’Égypte en finale de la Can 2021. Et ce sera face à ce même adversaire lors de la double confrontation, prévue les 25 et 29 mars, éliminatoire au mondial Qatar 2022.





Pour le président du 12e Gaïnda, la qualification se jouera au match aller. ‘’Nous venons d’une campagne sanctionnée par le sacre du Sénégal pour la première fois à une Can. Nous ne voulons pas que ce succès ait un goût d’inachevé. C’est pourquoi nous devons décrocher le ticket pour le mondial 2022 au Qatar et la qualification se jouera au Caire à l’aller’’, a fait savoir Issa Laye Diop qui faisait face à la presse pour le lancement de la plateforme Manko Wouti Ndamli.





Selon Issa Laye Diop, le 12e Gaïnda doit jouer un rôle important dans la qualification des Lions à la prochaine Can.