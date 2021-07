Italie-Espagne : Comment l'hymne sert de supplément d'âme à la Nazionale

L'Italie affronte l'Espagne ce mardi (21h) en demi-finale de l'Euro 2021 à Wembley. Séduisante dans le jeu pendant la compétition, la Nazionale fait preuve d'une belle unité affichée dès les hymnes avec un Fratelli d'Italia chanté à pleins poumons par tous les joueurs de la sélection.





Les fans de rugby et téléspectateurs du Tournoi des VI Nations étaient déjà habitués à voir les Sergio Parisse et autres Garbisi ou Bigi s'époumoner sur l'hymne italienne. Les passionnés de foot ont peut-être profité de l'Euro 2021 pour s'apercevoir de l'incroyable ferveur avec laquelle les joueurs de la Nazionale chantent le mythique Fratelli d'Italia avant chacun de leurs matchs. Avant la demi-finale entre l'Italie et l'Espagne, mardi soir (21h) à Wembley, RMC Sport vous explique ce lien si spécial qui unit les joueurs italiens avec leur hymne.





Un chant martial idéal pour lancer la bataille sportive





A l'image de La Marseillaise chère aux supporters des Bleus, le Fratelli d'Italia (comprendre les Frères d'Italie) est lié à l'histoire politique du pays. Composée en 1847 par Michele Novaro (musique) et Goffredo Mameli (paroles), l'hymne a contribué à unir le peuple italien pendant sa guerre d'indépendance, notamment, face à l'Empire austro-hongrois. Pendant près de vingt ans (1848-1870), le Risorgimento permettra à l'Italie actuelle d'être façonnée et regroupée. Bref unie.





"Serrons-nous en cohortes. Nous sommes prêts à la mort. Nous sommes prêts à la mort. L'Italie appelle. Serrons-nous en cohortes. Nous sommes prêts à la mort. Nous sommes prêts à la mort. L'Italie appelle!"





Repris en cœur par l'ensemble de l'équipe dirigée par Roberto Mancini, les derniers vers de l'hymne nationale permettent une sorte de transe qui galvanise les joueurs. Ensemble, ils sont prêts à tout donner, à se sacrifier les uns pour les autres afin de gagner. La bataille pour l'indépendance de l'Italie a peut-être été remplacée par le duel sportif mais l'intensité reste la même.





Les Italiens surmotivés depuis des années





A la recherche d'un premier titre continental depuis 1968, et une compétition organisée à domicile, la Squadra Azzurra est comme en mission cet été. Avec ses trois rencontres des poules au Stadio Olimpico de Rome, dont le match d'ouverture de l'Euro face à la Turquie (3-0), les Italiens ont senti cette ferveur populaire derrière eux. Au sein du groupe lui-même, les joueurs sont habités par cette envie de tout donner. Et cela ne date pas d'hier, ni même de cette année.





Pendant l'Euro 2016, déjà, Leonardo Bonucci rappelait l'importance de l'hymne pour tous les Italiens. "Parce que les Italiens ne chantent pas l'hymne, avait écrit le défenseur dans un message posté sur les réseaux sociaux. NOUS LE VIVONS. L'Italie a appelé."

Comme un symbole, c'est encore le défenseur de la Juventus qui fait partie des plus fervents adorateurs (et chanteurs) du Fratelli d'Italia pendant l'Euro 2021. Quand les Bleus de 2018 laissaient "Maestro Kimpembe" choisir la musique dans leur car, Leonardo Bonucci n'hésite pas à entonner l'hymne italien dans celui de la Nazionale.







En particulier après le huitième de finale à suspense remporté contre l'Autriche (0-0, 2-1 après prolongation). Une victoire, là encore symbolique puisque l'unité de la Botte s'est notamment faîte contre le pays voisin. .

Unir l'Italie après 18 mois compliqués

Michel Platini, alors président de l'UEFA, avait imaginé un Euro disputé dans toute l'Europe. Si le rendez-vous aurait dû constituer une fête monumentale, l'épidémie de coronavirus a tout gâché depuis son apparition sur le Vieux Continent au début de l'année 2020.

Durement touchée par le Covid-19, l'Italie profite de cet Euro 2021 pour retrouver le sourire. Roberto Mancini l'expliquait avant le début du tournoi, tout un pays revivrait grâce au football et à son équipe nationale, notamment pendant Fratelli d'Italia.

Roberto Mancini et le staff italien pendant l'Euro 2021 © Icon Sport

"L'hymne national, et moi qui l'écoute debout devant le banc de touche…, expliquait le sélectionneur italien auprès de la Gazzetta dello Sport au mois de mars. Cela sera une émotion très forte après ce que nous sommes en train de vivre. J'ai déjà hâte."