Italie : La volleyeuse Paola Egonu ne lâche plus le sulfureux général Roberto Vannacci

Après la publication de son livre « Il mundo al reverse » (Le monde à l’envers), en août 2023, le général italien Roberto Vannacci, s’était retrouvé au cœur d’une vive polémique. En effet, le militaire avait fait des affirmations peu flatteuses sur les homosexuels et sur Paola Egonu, dans son ouvrage.















Il indiquait notamment que la volleyeuse ne représentait pas l’italianité. « Même si Paola Egonu a la nationalité italienne, il est évident que ses traits somatiques ne représentent pas l’italianité », a écrit l’ancien chef des parachutistes de Folgore, dans son livre.









Vannacci a toujours rejeté les accusations portées contre lui par la volleyeuse









Le journal italien « La Repubblica » informe que l’athlète d’origine nigériane a attaqué le général Vannacci devant les juridictions italiennes. Elle a porté plainte pour diffamation devant le tribunal de Lucca. Le procureur a demandé le classement sans suite de l’affaire, mais Egonu s’y est opposée.













Il faut dire que Vannacci a toujours rejeté les accusations portées contre lui par la volleyeuse. Dans son entourage, on affirme qu’il a envoyé une lettre à l’athlète pour lui dire qu’il n’avait aucun doute sur sa citoyenneté italienne et qu’il la considérait comme excellente sportive ».













Selon l’avocat de la joueuse d’origine nigériane, Vannacci n’aurait jamais présenté de véritables excuses à sa cliente. De toute évidence, il n’y a aucune possibilité d’accord entre les deux parties. Ce weekend, ou au plus tard en début de semaine prochaine, on saura si le juge Alessandro Dal Torrione, a décidé ou non d’inculper le tout nouveau député européen.









Il a été élu député européen sur la liste de la Ligue









En effet, le militaire, devenu célèbre après la publication de son livre, a réussi à se faire élire sur la liste de la Ligue aux législatives européennes. Il a obtenu près d’un demi-million de voix. Ce succès pourrait être quelque peu terni s’il venait à être inculpé pour diffamation. Dans l’entourage de Paola Egonu, on espère bien que ce serait le cas, et que les éventuelles compensations obtenues pourront être affectées aux œuvres caritatives.