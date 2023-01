Italie: Naples atomise la Juventus

Naples peut croire plus que jamais au scudetto, après lequel il court depuis plus de 30 ans et les deux sacres de l'époque Maradona, après avoir atomisé vendredi la Juventus (5-1), repoussée à dix points à une journée de la mi-saison.





Assurés du titre de champion d'hiver depuis le week-end dernier, les Napolitains sont restés fidèles à leur esprit offensif pour mater la meilleure défense du championnat grâce à un doublé de Victor Osimhen (14e, 65e) et des buts de Khvicha Kvaratskhelia (39e), Amir Rhahmani (55e) et Eljif Elmas (72e).





Angel Di Maria, le meilleur bianconero dans le stade portant le nom de l'idole argentine Diego Maradona, a entretenu le suspense (42e) mais cela n'a pas suffi à une Juve dépassée après la pause.





Après cette nouvelle démonstration offensive rappelant celles du début de saison en Ligue des champions, notamment face à Liverpool (4-1), Naples porte son avance à dix points sur la Juventus et sur l'AC Milan, en déplacement samedi à Lecce pour reprendre la deuxième place lors de cette 18e journée.





- Stade en feu -

Rien n'est évidemment joué à la mi-saison mais ce succès, et surtout la manière, vont conforter les espoirs grandissants de Luciano Spalletti, de ses joueurs mais aussi de toute une ville folle de football, qui court après son troisième scudetto depuis les triomphes signés Maradona en 1987 et 1990.





Prudente, la Juventus a, comme prévu, démarré bas, décidée à attendre pour jouer sa chance en contre, avec en pointe l'ex-Napolitain Arkadiusz Milik et dans les couloirs les fusées Federico Chiesa et Filip Kostic. Fidèle à une attitude défensive qui lui a permis de redresser la tête après son début de saison raté en enchaînant huit victoires jusqu'à son déplacement à Naples.





Mais la Vieille Dame a cette fois été trahie par sa défense, qui a cédé dès le premier quart d'heure: Wojciech Szczesny a repoussé la volée acrobatique de Kvaratskhelia mais Osimhen a été le plus prompt (14e).





Le meilleur buteur de la Serie A a retiré son masque pour aller cueillir l'ovation d'un stade en feu.





L'ambiance est encore montée d'un cran quand Kvaratskhelia a doublé la mise, en profitant d'un caviar du Nigérian (39e).





-"Der" d'Agnelli

Enivré par ce scénario parfait, Naples s'est toutefois fait surprendre dans la foulée sur une incursion gagnante de Di Maria, qui a converti du pied gauche une remise parfaite de Milik (42e).





Le champion du monde argentin avait déjà alerté Alex Meret après l'ouverture du score mais sa frappe avait trouvé la barre, après un cadeau du défenseur napolitain Amir Rhahmani (21e). Le même Rhahmani a été tout près de marquer contre son camp juste avant la pause, contraignant son portier à un arrêt réflexe pour empêcher la Juve d'égaliser (45+2e)!





Mais les espoirs de la Juve d'offrir à son président démissionnaire Andrea Agnelli une dernière victoire avant qu'il ne cède son siège, mercredi, sous la pression d'une enquête judiciaire sur les comptes turinois, se sont écroulés à la reprise.





Rhamani a fait oublier sa première période difficile en reprenant victorieusement un corner (55e). Osimhen a accentué son avance en tête du classement en signant une douzième réalisation, de la tête (65e). Et Elmas a assommé l'équipe de Massimiliano Allegri (72e).