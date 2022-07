Italie: Pogba à la Juventus, c’est fait !

Après six ans passés à Manchester United, Paul Pogba fait son retour à la Juventus Turin, a annoncé lundi l'équipe italienne, théâtre des plus belles années en club du milieu international français (2012-2016).



En panne de sensations et en manque de trophées en Angleterre, le champion du monde 2018 (29 ans) arrive libre à la Juve, six ans après son retentissant transfert vers les "Red Devils" pour 105 M EUR, un record à l'époque.



"Paul est de retour à Turin, il est parti étant jeune, il est de retour en étant devenu un homme et un joueur hors norme", a écrit la Juve dans un communiqué, sans préciser la durée du contrat.



Pogba, qui était présent dimanche à la reprise de l'entraînement collectif des joueurs turinois, a fait le choix de retrouver un cadre connu où il avait triomphé dans le passé, avec notamment quatre titres de champion d'Italie et une finale de Ligue des champions en 2015.



Pour le Français comme pour la Juve, l'objectif est de retrouver un peu de ce lustre perdu. Car la "Vieille dame", après un record de neuf scudetti consécutifs (2012 à 2020) a été éjectée du Top 3 en Italie ces deux dernières saisons et incapable de se hisser en quart de finale de la C1 depuis 2019.