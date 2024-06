Italie : un U17 rêve de jouer pour le Sénégal

De père italien et de mère sénégalaise, Andrea Nabi Bottaro, pensionnaire du Virtus Entalla de Chiavari, en série C (3e division) italienne, rêve de jouer pour le Sénégal. Une confidence faite par sa mère qui n’est autre que la petite fille de feu Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la Maison des esclaves de l’île de Goree.



Reprise par L’Observateur, Mame Fatou Sanokho ne cache pas sa joie : «Quand, il nous a fait part de son envie de jouer pour le Sénégal, on était contents.»



La Sénégalaise confie que son fils veut tout faire comme le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. D’ailleurs, « tout comme son idole, l’espoir italien, âgé de 17 ans, évolue au poste de défenseur central et arbore le brassard de capitaine de son club», renseigne L’Observateur.



«A chaque fois qu’on vient en vacances, on loge à la rue 11X12 de la Médina, à la maison de mon défunt père, Moussa Sanokho, explique par ailleurs sa mère. Plus jeune, il pleurait toujours quand on devait rentrer parce qu’il était content d’être avec la grande famille, ses cousins et tantes, et son grand-père lorsqu’il était encore en vie. A son retour en Europe, il suit aussi l’actualité des joueurs sénégalais.»



Mame Fatou Sanokho raconte une anecdote : «Quand l’équipe nationale gagne, il est content. Un jour, le Sénégal avait perdu un match dont je ne me rappelle plus. Il était parti à la plage pour pleurer. Je le consolais en lui disant que cela fait partie du football.»