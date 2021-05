J. Cole quitte la BAL

L’aventure en BAL est déjà terminée pour J.Cole. Invité surprise de la saison inaugurale de la ligue africaine, sa première expérience de basketteur pro n’ira pas à son terme puisqu’on apprend via ESPN qu’il a décidé de quitter la compétition en raison d’une “obligation familiale.”

C’est le motif officiel, mais on peut bien sûr se poser des questions puisque sa présence a créé la polémique, car il n’avait pas du tout le niveau, et certains joueurs, comme Terrell Stoglin, n’ont pas manqué de faire savoir qu’il n’avait rien à faire là, même si d’un point de vue médiatique c’était un joli coup.

“Je pense qu’il y a un côté négatif et un côté positif [à la présence de J. Cole]. Le négatif, c’est que je pense qu’il a pris la place de quelqu’un d’autre, qui la méritait sûrement plus. Je vis dans le monde du basket. Je ne vis pas dans un monde de fans. Je connais beaucoup de gars dont la carrière a été stoppée par le COVID et qui sont encore à la maison en train de s’entraîner pour avoir une opportunité comme celle-ci. Pour un gars qui a tant d’argent et qui a une autre carrière, venir ici, mettre un point par match et être quand même adulé, c’est un manque de respect pour le jeu et pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour ça. Le côté positif, c’est que ça attire beaucoup d’attention et, je suppose, d’argent. Je ne fais pas vraiment attention à ce genre de choses. Je suis plus préoccupé par le fait qu’il a pris le travail de quelqu’un qui le méritait.” Stoglin

En 3 matchs il a totalisé 5 points à 2/7, 5 rebonds, 3 passes et 5 ballons perdus…



Source confirms rapper J. Cole of the Rwanda Patriots BBC has completed his contractual obligation to the Basketball Africa League and has departed from Rwanda due to a “family obligation,” a source said. J. Cole had five points, three assists and five rebounds in three games. pic.twitter.com/RXQsXMN8DX