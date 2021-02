JARAAF : Cheikh Guèye "tient le bon bout" pour le poste d'entraîneur

Cheikh Guèye, l’actuel entraîneur de l’AS Kaloum (Guinée), est, de tous les candidats au poste d’entraîneur du Jaraaf de Dakar, celui qui "tient le bon bout", a déclaré à l’APS le président du club dakarois, Cheikh Seck."Nous sommes en pourparlers avec lui comme avec deux autres techniciens, mais il tient le bon bout", a-t-il dit dans un entretien téléphonique.L’ex-entraîneur du Jaraaf, Malick Daff, a préféré diriger l’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal, qui prendra part à la phase finale de la CAN prévue au Maroc à partir du 13 mars.Moussa Diatta, son adjoint, avait conduit l’équipe du Jaraaf lors des matchs de cadrage de la Coupe de la CAF. Le club sénégalais a éliminé le Platinum FC (1-0 et 1-0), une équipe zimbawéenne.Cheikh Guèye a été nommé, en début de saison, entraîneur de l’AS Kaloum, dont le Sénégalais Amara Traoré, ancien sélectionneur national du Sénégal (2009-2012), est le manager général.Formé en Espagne, il a dirigé les équipes de Guédiawaye FC, de la Sonacos de Diourbel et du Stade de Mbour.