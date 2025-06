Jean Jacques Boissy et Al Ahli Tripoli vers les demi-finales de la BAL

La mission était claire: gagner ou rentrer à la maison. Et Al Ahli Tripoli, porté par un Fabian White Jr. inarrêtable, n’a laissé aucun doute sur sa détermination. L’équipe libyenne a dominé Kriol Star 107–81 et décroché son billet pour les demi-finales de la Basketball Africa League 2025, devenant seulement la deuxième formation libyenne à atteindre ce niveau, après Al Ahly Ly.









Mais au cœur de cette performance historique, un jeune Sénégalais continue de faire son chemin: Jean Jacques Boissy, meneur d’Al Ahli Tripoli.





« Je pense que c’est le travail, d’abord. Ensuite, il y a Dieu. Et puis il y a une équipe où l’ambiance est bonne », confie-t-il à Seneweb.





« Chaque fois, on cherche à avoir celui qui est le plus chaud pour le match et on lui fait la passe. Donc, je pense que c’est une bonne équipe, et je m’y vois bien. »









Cette réaction d’orgueil d’Al Ahli Tripoli intervient après une défaite en phase de groupes. L’équipe a su rebondir avec caractère.





« Je pense que c’est une très bonne performance parce qu’on vient d’une défaite, et il fallait qu’on montre avec quel esprit d’équipe on est après une défaite », explique Boissy.





« Je pense que c’est une victoire qu’on a construite depuis les meetings qu’on a faits avec le coach. Je suis vraiment fier de l’équipe. »









À 25 ans, mais déjà dans sa troisième participation à la BAL, Boissy montre une grande maturité dans sa gestion du tournoi.





« Je pense que c’est ma troisième année, donc j’ai beaucoup d’expérience dans cette Basketball Africa League », dit-il avec calme.