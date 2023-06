Jeux mondiaux Special Olympics : Amadou Bâ remet le drapeau national aux Lions avec beaucoup d’optimisme





Pour leur sixième participation aux Jeux mondiaux Spécial Olympics, la délégation sénégalaise va bientôt rallier la capitale allemande, Berlin, qui abrite l’édition 2023. Avant leur départ, Abdoulaye Ndiaye, capitaine du Sénégal, a reçu ce vendredi le drapeau national des mains du Premier ministre chargé des Sports, Amadou Ba.





Les Lions et les Lionnes du Special Olympics promettent des médailles lors de cette compétition qui se tient du 11 au 26 juin à Berlin. Une détermination qui rend optimiste Amadou Bâ.





"Je vous remets le drapeau national au nom du chef de l’Etat, avec une grande confiance, car vous avez déjà participé aux Jeux mondiaux Special Olympics avec des résultats plus qu’élogieux, à six reprises, entre 1991 et 2019. Il s’agit donc d’une compétition qui vous est familière ; vous en connaissez les tenants et les aboutissants ainsi que leurs subtilités qui, en définitive, font la différence", d'après le patron du sport sénégalais.





Amadou Ba d’ajouter : "C’est ici le lieu de mentionner que les résultats et les performances que le Sénégal a engrangés dans les différentes participations aux Jeux de Special Olympics prouvent, s’il en est encore besoin, que le sport, par-delà ses vertus, est également un intrant de transformation et de promotion de tous les individus et de tous les groupes. Il produit et favorise l’inclusion sociale et combat toute exclusion et toute marginalisation sociales."









La délégation sénégalaise est composée de 54 membres et est engagée dans plusieurs disciplines telles que l’athlétisme, le basket, la natation et le football.