Jeux olympiques, Euro, CHAN, AfroBasket : les grands événements sportifs de 2021

La Copa América de football



Double dose de football international en juin avec la Copa América qui aura lieu en Colombie et en Argentine, au même moment que l’Euro. La compétition n’avait jamais été co-organisée par deux pays avant cette 46e édition. Ce sera peut-être la dernière occasion pour Lionel Messi de soulever le trophée, lui qui fêtera ses 34 ans pendant cette Copa América, à domicile, en grande partie. Le Brésil de Neymar tenant du titre, l’Uruguay de Suarez et Cavani, seront également très attendus.



Les Jeux olympiques et paralympiques



Ce sera le point d’orgue de cette année 2021. Reportés d’un an, les JO auront bien lieu à Tokyo au Japon. Du 23 juillet au 8 août (Jeux olympiques) et du 24 août au 5 septembre (Jeux paralympiques), tous les amoureux de sport auront le regard braqué sur cet événement, qui fait pourtant de moins en moins rêver au Japon. La crise sanitaire a beaucoup refroidi les Japonais et laisse planer un doute sur la présence ou non de spectateurs.



AfroBasket 2021



Le championnat d’Afrique masculin de basket-ball va pour la première fois être organisé à Kigali au Rwanda, du 24 août au 5 septembre. On ne connaît pas encore les équipes qualifiées puisque les éliminatoires sont en cours, mais, le Sénégal, la RDC et la Tunisie tenante du titre, sont presque assurés d’y prendre part. Précédemment organisée tous les deux ans, la compétition se déroule désormais tous les quatre ans. Quelques stars de la NBA pourraient venir défendre les couleurs de leur pays comme le Sénégalais des Utah Jazz, Georges Niang.



Coupe du monde féminine de rugby 2021



Comme l’AfroBasket masculin, ce Mondial féminin de rugby va se dérouler aux dates initialement prévues, du 18 septembre au 16 octobre à Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est l’un des rares grands événements qui n’a pas été reportés. Les Néo-zélandaises, tenantes du titre, seront les immenses favorites. L’équipe de France, demi-finaliste lors des cinq dernières éditions, tentera de se qualifier pour la finale pour la première fois.



Contrairement à la sélection masculine, la formation féminine d’Afrique du Sud n’a jamais atteint le dernier carré. C’est la seule équipe du continent africain qui prendra part à la compétition, en attendant peut-être la qualification du Kenya lors d’un tournoi de repêchage difficile.



Championnat du monde féminin de handball



La boucle est bouclée. Après les hommes en début d'année, place aux dames pour finir 2021. Ce 25e championnat du monde aura lieu en Espagne du 2 au 19 décembre. Les Bleues, finalistes de l'Euro le 20 décembre dernier, vont tenter de récupérer leur couronne mondiale perdue il y a deux ans au profit des Pays-Bas. Cinq nations africaines vont participer à cette compétition. Elles seront connues à l'issue du championnat d'Afrique en juin, au Cameroun.

Ce 16e championnat d’Europe vient garnir la longue liste des grands événements sportifs reportés d’un an. Ce sera sans aucun doute, l’un des moments forts de cette année 2021. Il se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans douze villes d’Europe, mais l’UEFA pourrait néanmoins décider de réduire la voilure en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’équipe de France, finaliste en 2016 et championne du monde en titre, sera l’une des grandes favorites avec le Portugal, vainqueur il y a cinq ans, les Pays-Bas et l’Angleterre en plein renouveau. Les Bleus devront cependant vite rentrer dans la compétition puisqu’ils figurent dans le groupe le plus relevé avec les Portugais et les Allemands.