Jeux olympiques : Le bilan des pays africains à Tokyo 2021

Hugues Fabrice Zango a offert la première médaille olympique au Burkina Faso, ce 5 août à Tokyo. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Le Kenya est la nation africaine la mieux classée (19e) aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, avec 10 médailles dont 4 en or. De manière plus globale, avec 37 médailles dont 11 en or, l’Afrique fait un peu mieux qu’à Rio, portée notamment par la belle quinzaine de l’Egypte.





Au classement des médailles, ce sont celles en or qui priment pour départager les nations. A ce niveau-là, si l’on rassemble les résultats africains à ces Jeux olympiques, les athlètes ont fait mieux qu’aux JO 2016. De Rio, ils étaient repartis avec 45 médailles certes, mais 10 en or, contre 11 dorées à Tokyo.





Principal bémol au Japon donc : avec un total de 37 podiums, il y en a eu moins qu’il y a 5 ans.





Le taekwondo reste le sport du numéro 2





Comme d’habitude, c’est essentiellement en athlétisme – 23 médailles sur 37 – que l’Afrique a été la plus forte. Et comme à Rio, le taekwondo a été le sport numéro 2 (4 podiums), malgré les contre-performances de certains favoris (l’Ivoirien Cheick Cissé, le Nigérien Abdoul Razak Issoufou Alfaga, etc.).





Les nouvelles disciplines aux Jeux ont par ailleurs plutôt bien réussi aux athlètes africain(e)s avec l’argent en surf pour la Sud-Africaine Bianca Buitendag et des breloques pour les Egyptiennes Feryal Abdelaziz (or) et Giana Lotfy (bronze) en karaté





Une Egypte surprenante





L’Egypte, de manière générale, a réussi ses Jeux olympiques, avec 6 médailles dont 1 en or. Soit son meilleur bilan depuis 1948 (5 médailles dont 2 en or). Surtout les Egyptien(ne)s ont brillé dans quatre disciplines différentes, dont le pentathlon moderne.





L'autre bonne nouvelle, c'est le nombre de pays africains distingués durant ces JO : 13. Le record de Pékin 2008, les meilleurs JO de l’histoire pour l’Afrique, est égalé à ce niveau-là. Même si aucun pays d'Afrique centrale ne s'est distingué au Japon, le continent reste moins dépendant des performances des athlètes d'Afrique de l'Est.





L'Afrique à Tokyo 2021 : le classement des pays africains médaillés





19. Kenya : 10 médailles dont 4 en or





36. Ouganda : 4 médailles dont 2 en or





52. Afrique du Sud : 3 médailles dont 1 en or





54. Egypte : 6 dont 1 en or





56. Ethiopie : 4 dont en 1 or





58. Tunisie : 2 dont 1 en or





63. Maroc : 1 en or





74. Nigeria : 2





77. Namibie : 1





86. Botswana : 1





- Burkina Faso : 1





- Côte d’Ivoire : 1