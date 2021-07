Jeux olympiques : les grands absents de Tokyo 2021

Pour diverses raisons, plusieurs grands noms du sport mondial ne feront pas le déplacement à Tokyo pour les Jeux olympiques (23 juillet-8 août). À l’image de Roger Federer pour le tennis, de Caster Semenya en athlétisme ou encore de LeBron James pour le basket.



En tennis, l’absence du Suisse Roger Federer est remarquée. Car à son immense palmarès, il manquera toujours le titre olympique. Une rechute de sa blessure au genou droit a contraint Roger Federer à renoncer à se rendre à Tokyo, où il aurait fêté ses 40 ans. L’Espagnol Rafael Nadal, 35 ans, a lui décidé de faire l’impasse pour « écouter son corps ». Quant à Serena Williams, 39 ans, la décision des organisateurs de ne pas accueillir les proches des sportifs a pesé lourd: elle a expliqué ne pas vouloir être séparée de sa fille.



En triple saut, Christian Taylor double champion olympique du triple saut, ne pourra pas faire la passe de trois, il s'est rompu le tendon d'Achille en avril.



Pas de LeBron James pour cause de blessure



En basket, LeBron James, star de la NBA, 36 ans, qui a manqué une partie de la saison sur blessure, ne partira donc pas en quête d'un troisième titre olympique après ceux de 2008 et 2012. Autre star de la NBA qui manquera à l'appel et à « Team USA », Stephen Curry, 33 ans. Quant à Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, considérés comme deux des meilleurs joueurs du moment, ils seront aussi absents car la Grèce et la Serbie ne sont pas qualifiées.





Certains auraient aimé faire le déplacement mais ils sont contraints de rester à la maison, suspendus pour dopage. En signant un chrono de 10 sec 72 en avril, Sha'Carri Richardson était annoncée comme celle qui pouvait rendre ses lettres de noblesse au sprint américain féminin sur 100 m, mais un contrôle positif à la marijuana lors des sélections américaines fin juin en a décidé autrement. Elle a été écartée par sa fédération.





Absence du nageur chinois Sun Yang, suspendu



L'absence du nageur chinois Sun Yang, triple champion olympique, est la conséquence de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de confirmer sa suspension pour avoir détruit à coups de marteau une fiole de son sang qu'emportaient des inspecteurs en 2018. Il ne pourra revenir qu'avant les Jeux de Paris, à l’âge 32 ans. La suspension est moins longue pour Christian Coleman (18 mois), mais ses trois manquements à ses obligations de localisation antidopage priveront le champion du monde 2019 du 100 m (25 ans) de la possibilité de doubler avec un titre olympique.



En football, après une saison qui s’est éternisée avec la Copa America et l'Euro, et surtout le veto de leurs clubs qui n'étaient pas tenu de les libérer, on notera l'absence de grands noms du ballon rond comme Neymar, Messi, Mbappé ou encore Mohamed Salah.





En athlétisme, sur le marathon, il n’y aura pas ce duel tant attendu entre Kenenisa Bekele, qui n'a pas pris part aux qualifications olympiques éthiopiennes et le Kenyan Eliud Kipchoge Quant à Mo Farah, il n'enrichira pas sa collection de médailles. Le Britannique, qui a réussi deux fois le doublé 5000 m/10.000 m, n'a pas réussi les minimas.