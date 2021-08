Jeux Paralympiques : Tokyo 2020 : Youssoupha Diouf, monter sur le Paralympique nippon

A peine les rideaux tombés sur la 32èmes Jeux olympiques de Tokyo que les 16èmes Jeux paralympiques s’ouvrent dans cette même ville japonaise dés le 24 août au 5 septembre 2021. Le Sénégal va y déplacer trois athlètes dont Youssoupha Diouf.



Sortis dés le premier tour, Ndatte Diop (javelot) et Youssoupha Diouf étaient les deux représentants sénégalais lors des Jeux paralympiques de 2016 à Rio. Le premier nommé n’étant pas de l’équipe de 2021, Youssoupha Diouf, spécialiste du javelot basé en France, devient l’unique rescapé au moment d’engager la bataille paralympique de Tokyo décalée d’une année supplémentaire par la pandémie à Covid-19.



Champion d’Afrique en titre et 8ème au classement mondial en sus de deux sacres en Italie, Youssoupha Diouf demeure sans nul doute ce qui se fait de meilleur au Sénégal et sur le continent noir. Prétexte pour grapiller un échelon supplémentaire en allant conquérir maintenant les Jeux Paralympiques pour sa 2ème participation à cet compétition. Tout le contraire pour Fatou Kiné Ndiaye qui à Tokyo va vivre sa toute première campagne paralympique.