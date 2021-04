JO 2020 : Le lutteur Adama Diatta, 4e Sénégalais qualifié

Le lutteur Adama Diatta a remporté dimanche la médaille d’or en lutte olympique lors du tournoi de qualification pour la région Afrique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, portant à quatre le nombre d’athlètes sénégalais qualifiés à ces olympiades qui auront finalement lieu cette année à cause de la pandémie du coronavirus.Installé en France depuis plusieurs années, Diatta qui bénéficie de la bourse olympique, a réussi à décrocher le fameux sésame lors ce tournoi organisé dans la capitale tunisienne.Le directeur technique national (DTN) de la lutte, Khalifa Sow, s’est réjoui de cette qualification. Il a rappelé que le tournoi, prévu dans un premier temps au Maroc, a été transféré dans la capitale tunisienne.‘’C’est un bon résultat pour la lutte sénégalaise qui va s’engager dans la renaissance de cette forme de lutte qui peine à grandir au côté de la lutte traditionnelle et de la lutte avec frappe’’, a commenté le DTN.Si dans un passé pas lointain, le Sénégal avait de grands athlètes avec des lutteurs comme Ambroise Sarr et Mor Sakho dit Double Less, ces dernières années, force est de reconnaître qu’il était difficile d’intéresser les lutteurs à cette forme olympique, a-t-il dit.Avant le lutteur Adama Diatta, trois autres athlètes avaient validé leur qualification aux JO : le pongiste Ibrahima Diaw, le judoka Mbagnick Ndiaye et le kayakiste Jean Paul Bourhis.Du côté des Jeux paralympiques, Youssoupha Fall (javelot) et Ibrahima Seye (para taekwondo) ont validé leur ticket.