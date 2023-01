JO 2024 : le CNOSS offre à 18 athlètes sénégalais des bourses de préparation

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a signé hier une convention d’octroi de bourses de préparation des JO 2024 (Paris) à des athlètes sénégalais. Dix-huit bénéficiaires ont été sélectionnés pour le programme dénommé «Cap Paris 2024», selon Wal Gadji, qui donne l'information. «En relation étroite avec les fédérations, le CNOSS a engagé depuis le 1er mars 2022 le processus de sélection d’athlètes venant de dix disciplines sportives aptes à représenter dans la plénitude le Sénégal aux Jeux», a rappelé le président du Comité, Mamadou Diagna Ndiaye.





Dix disciplines sont concernées. Le taekwondo est la plus représentées avec trois combattants (Yacine Diaw, Mansour Lô et Ababacar Sadikh Soumaré). Il y a aussi l’escrime, la natation, le canoë-kayak, le para-canoë et kayak, l’athlétisme, le judo, le skatebord roller, la lutte et le tennis de table. «Ces athlètes bénéficiaires des bourses de préparation seront accueillis, avec les meilleurs, dans les grands centres de préparation, partout dans le monde, souligne Diagna Ndiaye.