JO de Paris: Hidalgo interpellée par ses alliés sur le prix des billets

Les alliés écologistes et communistes de la maire de Paris Anne Hidalgo l'ont interpellée ce jeudi sur les prix des billets pour les Jeux olympiques de 2024, jugés excessifs alors que l'élue socialiste s'est engagée à en faire un événement «populaire».



La première phase de vente, à l'issue de laquelle 3,25 millions de billets sur 10 ont été écoulés, a suscité «beaucoup de déceptions», avec un système «complexe» et «peu de billets à bas tarifs», alors que les organisateurs ont communiqué «sur des Jeux populaires et accessibles au plus grand nombre», a déploré l'élu EELV Sylvain Raifaud lors du conseil de Paris. Cette première phase «a montré ses limites», a abondé l'élu communiste Nicolas Bonnet-Oulaldj, rappelant le sondage selon lequel «82% des Français jugent excessif le prix des billets». Sur les 10 millions de billets des JO, huit millions sont vendus directement au grand public. La ville de Paris va en acheter 43.000 et en offrira 50.000, avec ceux obtenus via le fonds de dotation du comité d'organisation. «Ce n'est pas suffisant, nous en demandons beaucoup plus», a dit M. Bonnet-Oulaldj, rappelant le budget net actualisé de 380 millions d'euros de la ville pour les Jeux.





Les députés exigent une communication rapide





L'élu communiste a demandé à Anne Hidalgo «d'intervenir» auprès du comité d'organisation (Cojo) afin qu'il «revoie sa billetterie et donne des billets gratuits aux Parisiens». L'élue du groupe LR et apparentés Samia Badat-Karam a aussi souligné le «faible nombre de billets acquis pour les Parisiens parmi le million de billets distribué aux collectivités». Comme la droite, Sylvain Raifaud demande que la mairie «communique rapidement sur la manière dont elle attribuera les billets qu'elle a acquis».





«Je ne vais pas défendre la stratégie du Cojo, nous n'y avons pas été associés», leur a répondu l'adjoint aux sports et aux JO Pierre Rabadan, reconnaissant une première phase de vente «pour partie déceptive». Il leur a promis «la transparence» sur la distribution des billets de la ville. «La maire de Paris a fait la demande» de billets supplémentaires «mais c'est difficile parce qu'il y a un équilibre économique que nous demandons au Cojo», a indiqué l'ancien rugbyman.