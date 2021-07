JO : l'Équipe de France se qualifiera si et seulement si...

L'Équipe de France Olympique connaît désormais ses conditions pour finir dans les deux premières places de ce groupe A et accéder aux quarts de finale.











Au terme d'un match de folie, les hommes de Sylvain Ripoll emmenés par un grandiose André-Pierre Gignac se sont imposés sur le score de 4 buts à 3 face à une Afrique du Sud supérieure dans tous les compartiments de jeu. Malgré tout, les Bleus ont empochés les trois points et connaissent les conditions pour accéder aux quarts de finale après la victoire du Japon face au Mexique. L'Équipe de France Olympique ne peut pas se permettre de perdre face aux leaders de ce groupe et hôte de ces Jeux Olympiques.





Qualifiée si :

Victoire de la France face au Japon et victoire de l'Afrique du Sud face au Mexique

Victoire de la France face au Japon et match nul entre l'Afrique du Sud et le Mexique

Égalité entre la France et le Japon et victoire de l'Afrique du Sud face au Mexique





Éliminée si :

Défaite de la France face au Japon peu importe le résultat de l'autre rencontre

Égalité entre la France et le Japon et égalité entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Le Mexique passera grâce à sa victoire 4 buts à 1 contre les Bleus

Égalité entre la France et le Japon et victoire du Mexique face à l'Afrique du Sud

Victoire de la France face au Japon si - de 4 buts d'écart et victoire du Mexique face à l'Afrique du Sud





L'Équipe de France Olympique est donc prévenue, afin d'avoir un peu plus de chances de passer, elle devra remporter son match face aux Leaders Japonais, et avec un score fleuve.

L'Équipe de France Olympique affrontait l'Afrique du Sud ce matin lors de la deuxième journée des phases de poule de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Désormais, les hommes de Sylvain Ripoll connaissent les conditions pour accéder aux quarts de finale.