JO : la demande de Le Graët à la FIFA pour 2024

Le président de la FFF veut éviter de se retrouver avec une équipe de football aussi faible aux Jeux Olympiques organisés par la France.







L'équipe de France est éliminée des Jeux Olympiques et Noël Le Graët a maintenu Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France Espoirs. Dans une interview au Parisien, le président de la FFF explique que les Bleus n'avaient aucune chance à cause du refus des clubs de libérer leurs joueurs. Il va donc faire une demande auprès de la FIFA : "Malgré les difficultés pour constituer la liste, j’ai préféré envoyer une équipe plutôt que de déclarer forfait mais on n’avait pas d’espoirs. Les scores sont lourds, on prend beaucoup de buts. Je le répète mais c’était inévitable… Certains joueurs ont appris leur sélection la veille du départ. Ce sont des choses que je vais voir avec M. Infantino (le président de la Fifa,) quand il viendra à Paris à la fin du mois. Il faut impérativement que les JO soient des dates Fifa."





A l'inverse des autres dates internationales (Coupe du Monde, Euro, Ligue des Nations, éliminatoires, amicaux...), les Jeux Olympiques ne sont pas considérés comme une trêve internationale pour le football. La FIFA n'oblige pas les clubs à libérer leurs joueurs, ce qui a particulièrement pénalisé l'équipe de France. La France organise les Jeux Olympiques en 2024. Le même résultat que cette année ferait tâche.