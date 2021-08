Joan Laporta (Barça) : « On fait tout notre possible pour Messi »

Le président du Barça Joan Laporta a profité de la présentation officielle d'Emerson Royal, lundi, pour faire le point sur le dossier Lionel Messi.



Joan Laporta(président du FC Barcelone) : « On fait tout notre possible pour Messi. Le problème n'est pas encore complètement résolu mais ça progresse bien. C'est un long chemin et on fait tout notre possible dans la limite de nos moyens pour que Messi continue ici. La réalité est que nous avons des options puisque Leo Messi veut continuer au Barça et on va tout faire pour.





Les joueurs que nous recrutons, sous les règles du fair-play financier, peuvent tous être inscrits selon les critères. Mais nous demandons à la Liga plus de flexibilité comme cela s'est produit dans d'autres ligues sur le continent, afin qu'avec ce fair-play financier, il y ait plus de possibilités de faire quelques signatures supplémentaires. »