John Felagha, ancien gardien de but des Flying Eagles, est décédé au Sénégal

La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé lundi la triste nouvelle sur sa page Twitter, visité par wiwsport.com. La fédération a déclaré que l’ancien gardien des Golden Eaglets, âgé de 26 ans, à la Coupe du Monde de la FIFA U17 2009 était décédé dimanche à Saly, au Sénégal, alors qu’il était en vacances.



Il a également exprimé ses condoléances à la famille endeuillée du défunt footballeur. «L’ancien gardien national U17 et U20 John Felagha est décédé. Felagha est décédée dimanche au Sénégal. Il avait 26 ans. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille », a écrit la NFF. Sa carrière de footballeur a été interrompue par une blessure et a été l’entraîneur de l’Aspire Academy de Dakar jusqu’à sa mort.

Former National U17 and U20 goal keeper John Felagha has died. Felagha died on Sunday in Senegal. He was aged 26. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/Zr5M8RjUWw