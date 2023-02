John Obi Mikel : « On m’a volé le Ballon d’or africain 2013 »

Dans une interview accordée au média Dubai Eye 103.8, l’ancien international nigérian a vidé son sac. John Obi Mikel est notamment revenu sur la désillusion qu’il a vécue en 2013. Étincelant en club et en équipe nationale, à cette période, avec plusieurs titres glanés. Le graal individuel du football africain (le ballon d’or africain) semblait lui tendre les bras mais le destin en on a décidé autrement.