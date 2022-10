JOJ Dakar 2026 : Le compte à rebours lancé à Saly à travers le Festival Dakar en Jeux

En prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Festival Dakar en Jeux a été lancé en grande pompe ce week-end dans la capitale de la Petite-Côte, à Saly.



Prévu dans quatre ans au Sénégal, le compte à rebours est ainsi lancé sous la supervision des autorités du comité national olympique.



Ibrahima Wade, Coordonnateur général du comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, assure : "Nous avons fait un beau lancement du JOJ Dakar 2026. Nous voulons que les jeux aient un impact pour la jeunesse, le pays et la société. Nous avons pensé organiser ce festival qui est un festival de mobilisation par la jeunesse, pour la jeunesse et avec la jeunesse ici à Saly. Nous espérons accueillir l'Afrique, le monde dans la plus grande dignité".