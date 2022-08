Jordan Veretout (AS Rome) tout proche de l'OM

Jordan Veretout, le milieu de l'AS Rome, devrait débarquer à l'OM d'ici la fin de semaine. Un accord a été trouvé avec le joueur et les discussions sont bien avancées avec l'AS Rome sur la base d'un transfert.



La probable arrivée du Parisien Georginio Wijnaldum à l'AS Rome dans les prochaines heures devrait débloquer la situation pour Jordan Veretout. Le milieu âgé de 29 ans avait des contacts avec l'AC Milan et l'OM mais José Mourinho, l'entraîneur de la Roma, voulait d'abord lui trouver un remplaçant. C'est chose faite a priori. Et c'est avec le club phocéen que les discussions sont les plus avancées.