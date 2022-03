Jorge Sampaoli, coach Marseille : « Pape Gueye est très bon depuis son retour de CAN »

J’ai toujours dit à mes joueurs que gagner une compétition avec l’équipe nationale a plus de répercussion. Après ce sacre, tous les joueurs se sont rendu compte que ce que je leur disais était vrai », a déclaré le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, face à la presse, ce vendredi, lors de la publication de la liste (26 fauves) pour la double confrontation, les 25 et 29 mars 2022, contre l’Égypte, en barrages du Mondial Qatar 2022.



Ce n’est pas Pape Guèye, le milieu sénégalais de l’Olympique de Marseille (OM), qui dira le contraire. Son entraîneur, Jorge Sampaoli, n’a pas tari d’éloges à son égard, saluant sa prestation XXL, contre Fc Bâle, hier jeudi. « Guèye est très bon depuis son retour de la Can. Il a beaucoup progressé et contre Bâle, il a fait un match magnifique pour l’équipe. C’est bien de voir qu’on peut compter sur lui. Il est encore jeune, mais déjà très important pour nous », a affirmé l’entraîneur argentin.



En effet, l’équipe phocéenne s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Conférence League, en venant à bout du FC Bâle (2-1), hier jeudi dans la soirée, avec un Pape Guèye, dans le onze de départ marseillais, qui respire la forme et qui était partout, remportant presque tous ses duels, quatre sur six, récupérant beaucoup de ballons et surtout orientant le jeu de son équipe.



Après avoir sorti Bâle, l’OM défiera les Grecs du PAOK Salonique, en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, les 7 et 14 avril prochains. L’adversaire est déjà prévenu. « Ces dernières semaines, on a eu une période assez compliquée. On a eu les bons mots, que ce soit les cadres ou le staff. On a effectué des réunions, mais en vrai, c’est le travail. On a beaucoup regardé ce qui n’allait pas et on l’a travaillé à l’entraînement. On n’a jamais douté de nos qualités. On peut jouer contre n’importe quelle équipe, tant que l’on reste concentré en jouant notre jeu, on sera durs à battre », a dit le champion d’Afrique, 23 ans, évoquant la prestation de son club, après la qualification acquise jeudi dans la soirée, aux dépens des Suisses.



Sur son apport, il a insisté sur l’expérience obtenue au Cameroun. « Si je suis un autre joueur depuis la Can, je ne sais pas. Mais, on sait que la confiance, est importante. Je suis revenu avec ce magnifique trophée. J’ai engrangé de l’expérience en jouant avec de grands joueurs. Ici, j’ai la confiance des joueurs et du staff, j’arrive à être décisif, je continue à travailler et à faire de mon mieux », a-t-il renchéri.



Cette saison, le jeune milieu de terrain international sénégalais a disputé 28 rencontres, toutes compétitions confondues, avec l’OM, pour un but marqué et deux passes décisives. En Conférence League, il a disputé trois matchs (1 but et 1 passe décisive). De son côté, Bamba Dieng, laissé sur le banc, n’a pas participé à la qualification de son équipe.