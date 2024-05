Joris Kayembe (RDC) : "Nous n'avons rien à envier au Sénégal"

Jeudi prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal reçoit la République Démocratique du Congo (RDC), au Stade Abdoulaye Wade, pour la 3e journée. Après une défaite et une victoire, la RDC doit faire un résultat positif à Diamniadio pour ne pas se faire distancer.





Latéral gauche des Léopards, Joris Kayembe croit en la capacité des Congolais de tenir tête à l'équipe du Sénégal, leader de la poule avec le même nombre de points que le Soudan (4). « Je sens que notre équipe a vraiment envie d’aller à la Coupe du Monde 2026. Nous n'avons rien à envier au Sénégal ! Tout est possible, même s’ils ont une bonne équipe », a déclaré le joueur de Genk lors d'un entretien avec la 90eme.