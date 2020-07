José Mourinho (entraîneur de Tottenham) : « Kane ne serait sans doute pas aussi spécial dans une autre équipe »

Après la victoire face à Leicester (3-0) dimanche, l'entraîneur des Spurs José Mourinho a vanté les mérites de son attaquant Harry Kane, auteur d'un doublé.





José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, fait l'éloge de Harry Kane après la victoire face à Leicester (3-0) ce dimanche pour la 37e journée de Premier League : « Je pense, vous pensez, tout le monde pense qu'Harry est un joueur fantastique. Tottenham est tellement chanceux de l'avoir, car il est ce joueur, cet homme et cet enfant du club. Tout ça mis ensemble fait qu'il est très spécial pour nous, il ne serait probablement pas si spécial dans une autre équipe. Il est vraiment spécial pour Tottenham et on veut le voir heureux. Et pour être heureux, il a besoin de glaner des victoires et de marquer des buts. »