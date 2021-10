José Mourinho sort la sulfateuse après le naufrage de la Roma: “Leur équipe A est meilleure que notre équipe B”

Jose Mourinho , Coach AS Roma

Une déconvenue historique. L’AS Roma a chuté en Conference League sur la pelouse du leader du championnat norvégien, le FK Bodø/Glimt. Le score? 6-1. C’est la première fois qu’une équipe entraînée par José Mourinho encaisse six buts dans un match. Le Portugais a été très dur envers lui-même et les joueurs titulaires. “J’ai une très bonne équipe de base, mais je n’ai pas un très bon noyau. C’est une erreur de jugement.”





Le club romain fait partie des favoris pour la victoire finale en Conference League. Personne n’aurait donc donné au FK Bodø/Glimt la moindre chance de gagner ce match. Mais le leader du championnat norvégien a fait mieux que ça en infligeant un cinglant 6-1 à l’AS Roma. À la mi-temps, le score n’était toujours que de 2-1. Mais au retour des vestiaires, les hommes de José Mourinho ont perdu les pédales en encaissant quatre nouveaux buts dans le froid norvégien. C’est la première fois qu’une équipe de Mourinho encaisse six buts. Pour ne rien arranger, la Roma a vu le FK Bodø/Glimt prendre la tête du groupe C.





Après le match, Mourinho, en colère pour la première fois en tant qu’entraîneur de la Roma, a estimé que l’équipe alignée, largement remaniée, n’était tout simplement pas assez bonne. “Nous avons perdu contre une équipe qui avait plus de qualité sur le terrain. Leur équipe A est meilleure que notre équipe B”, a-t-il déclaré. “Je l’ai fait avec de bonnes intentions, pour donner des opportunités à ceux qui travaillent dur et aussi du repos à certains joueurs.”





“C’est une erreur de jugement. Je suis responsable parce que j’ai fait la composition de l’équipe”, a déclaré Mourinho. Le Portugais estime que la différence entre ses titulaires et ses remplaçants habituels est (trop) importante. “Si je pouvais jouer avec la même équipe chaque semaine, je le ferais. Il y a une différence de qualité entre un groupe de 13-14 joueurs et les autres. J’ai décidé de faire ces changements en connaissant les limites de certains. Je le savais... mais je m’attendais à une meilleure réponse. Le point positif, c’est que plus personne ne me demandera pourquoi je joue tout le temps avec les mêmes joueurs.”