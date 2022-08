Juan Soto transféré des Washington Nationals aux San Diego Padres

Juan Soto, la petite merveille des Washington Nationals, a été transféré mardi aux San Diego Padres, lors des dernières heures du marché des transferts d'été de la MLB.



Les San Diego Padres, actuellement deuxièmes de leur division en Ligue nationale, ont réalisé la plus belle opération du marché estival des transferts de la MLB. Mardi, ils ont acquis le Dominicain Juan Soto, une des stars de la ligue, qui jouait depuis quatre ans et demi aux Washington Nationals.



Soto (23 ans) avait grandement contribué à la victoire de Washington aux World Series en 2019. Il a été élu au All-Star Game ces deux dernières saisons et avait fini deuxième du classement du MVP l'année dernière. Juan Soto quitte des Nationals moribonds cette saison (plus mauvaise équipe de MLB pour l'instant) pour des Padres bien placés pour disputer les play-offs.