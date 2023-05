Judo: de retour d’un congé maternité, Clarisse Agbégnénou devient « encore »championne du monde

Elle est sacrée pour la sixième fois championne du monde. Onze mois après son accouchement, la Française Clarisse Agbégnénou a marqué son retour aux Mondiaux en remportant la finale, le mercredi 10 mai à Doha. Elle devient ainsi le numéro 1 dans la catégorie des -63 kg après avoir battu la Slovène Andreja Leski.





Son rêve est devenu possible après l'élimination précoce des deux Japonaises. La Française de 30 ans, présente au Qatar avec sa fille, s'est retrouvée à affronter en demi-finale l'Autrichienne Lubjana Piovesana, 60e mondiale, qu'elle a dominée de manière méticuleuse.







Elle s'était ensuite imposée par ippon en prolongation face à la cubaine Maylin Del Toro Carvajal, livrant un combat accroché contre la 16e mondiale et récente finaliste du Grand Slam de Tel Aviv.







Au troisième tour, face à l'israélienne Gili Sharir, 7e mondiale et victorieuse du Grand Slam de Paris début février, elle a de nouveau été contrainte à la prolongation, avant de l'emporter par waza-ari.







Elle est ensuite montée en puissance en quart de finale, dominant la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard, numéro 2 mondiale et vice-championne du monde en titre par ippon, malgré une frayeur lors d'une phase de combat au sol.







Clarisse Agbégnénou possède le plus beau palmarès du judo féminin français, avec une médaille d’argent en 2016, deux médailles d’or olympiques en 2020 en individuel et par équipes, six titres de championne du monde en 2014, 2017, 2018, 2018, 2019, 2021 et 2023. Deux médailles d'argent mondiales en 2013 et 2015 et cinq titres européens en 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020.