Judo : l'équipe de France repart des Championnats d'Europe avec huit médailles

Les Championnats d'Europe de judo ont rendu leur verdict ce dimanche, et l'équipe de France (surtout féminine) peut avoir le sourire



Cocorico. L’équipe de France de judo a terminé les Championnats d’Europe de judo, qui se tenaient ce week-end à Sofia (Bulgarie), avec un total de huit médailles, dont trois titres. Un bilan qui place la délégation tricolore en tête du classement des nations sur cette compétition.



Sept de ces breloques ont été rapportées par des femmes. Shirine Boukli (-48 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Romane Dicko (+78 kg) ont tour à tour été au bout de leur parcours. Il s’agit déjà du troisième sacre européen pour Dicko, à 22 ans seulement. Tenante du titre continental et vice-championne olympique des moins de 52 kilos, Amandine Buchard a dû se contenter de la médaille d’argent suite à sa défaite contre la Britannique Chelsie Giles en finale.



Médaillée de bronze lors des deux dernières éditions des Championnats d’Europe, Sarah-Léonie Cysique a cette fois-ci décroché l’argent (-57 kg). Cédric Revol (-60 kg), Margaux Pinot (-70 kg) et Madeleine Malonga (-78 kg) sont de leur côté montés sur la troisième marche du podium. Vivement les Championnats du monde en octobre… et les prochains Championnats d’Europe, qui auront lieu en France l’an prochain.