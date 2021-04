Jules Baldé prévient Luc Nicolaï : «Si le combat contre Modou Lô ne se tient pas cette saison, Ama ne va plus lutter…»

Ficelé depuis plus d’un an, on ne sait pas encore la date exacte du combat devant opposer Modou Lô à Ama Baldé.Mais, à en croire Jules Baldé, grand frère d’Ama, si le combat ne tient pas cette saison, son camp ne luttera plus pour Luc Nicolaï.«Le combat sera organisé cette saison. Le contrat qui nous lie avec le patron de Luc Nicolaï and Co prend fin cette saison. Passé cette saison, on ne va plus lutter pour le compte de Luc Nicolaï and Co, et il le sait très bien», a fait savoir le frangin d’Ama Baldé dans le quotidien sportif «Sunu Lamb».