Juninho convient que l'OL pourrait perdre plusieurs cadres cet été - Panoramic

Juninho convient que l'OL pourrait perdre plusieurs cadres cet été

«Le mercato, ce n’est pas la priorité du moment», promet Juninho. Et pour cause, l’OL vient de réaliser «un bel exploit» en éliminant la Juventus ce vendredi (défaite 2-1), à Turin, en 8es de finale de la Ligue des champions. L'heure est aux célébrations, à la joie, et bientôt, à la récupération. Les Gones sont en route pour Lisbonne, où ils affronteront Manchester City le 15 août, en quarts. «On est très content pour les joueurs et pour nos supporters, qui ne peuvent malheureusement pas être avec nous, souligne le directeur sportif lyonnais, sur RMC Sport. L'équipe a démontré beaucoup de maturité. Même si, bien sûr, on a souffert par moment. On est le premier club français à éliminer la Juventus. Ça prouve que notre équipe a beaucoup évolué depuis l'arrêt de la saison. La semaine dernière, on n'a pas eu beaucoup de chance en finale de la Coupe de la Ligue... Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on en a eu un peu plus pour tenir le résultat. Marquer en premier, ça nous a soulagé un peu plus. Malheureusement, il y a eu ce penalty (de Cristiano Ronaldo en fin de première période). Mais globalement, on est très content.» Il y a de quoi.





Calme plat sur le marché des transferts en Europe ?





Ce n’est toutefois pas pour autant que l’ancien numéro 10 de l’OL a éludé la question sur les transferts à venir. D’autant que Rudi Garcia a récemment fait part de ses «besoins» en la matière… «L'entraîneur, toujours, il aime bien le "médiatisme" (sourire), plaisante «Juni». C'est normal. Rudi veut avoir la meilleure équipe possible.» Problème ? «Le marché sera vraiment animé cette année», relève-t-il. Ni à Lyon, ni ailleurs. «Il y a pas mal de difficultés un peu partout», poursuit-il.









Au final, l’intéressé reconnait que l’OL «a des besoins sur certains postes», sans donner plus de détail sur les positions ciblées. Un renfort en défense centrale par exemple ? C’est la volonté affichée de coach Garcia depuis de longs mois. Mais Juninho préfère chanter les louanges de Sinaly Diomande, 19 ans. Un joueur qui, en dépit de son jeune âge (19 ans), est «prêt» à ses yeux et à ceux de plusieurs «membres du staff». Reste à savoir si Rudi Garcia en fait partie.





«Quand vous avez de grands joueurs dans votre effectif, c’est logique que d’autres équipes, plus grandes et qui ont un pouvoir économique plus important, les sollicitent»





Juninho





«Mais il y a d'autres postes sur lesquels on a plusieurs joueurs. Je pense plutôt qu'il y aura des départs», glisse Juninho. Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou Memphis Depay seront-ils concernés par un éventuel transfert loin du Groupama Stadium et de Lyon cet été ? «Quand vous avez de grands joueurs dans votre effectif, c’est logique que d’autres équipes, plus grandes et qui ont un pouvoir économique plus important, les sollicitent, analyse l’homme de confiance de «JMA», toujours sur RMC. Perdre des joueurs importants, c’est un risque. Mais si on venait à perdre des joueurs importants, bien sûr qu’on aura le droit de rééquilibrer l’effectif, j’en ai déjà parlé avec le président (Aulas). Mais aujourd’hui, avec Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Jean Lucas va bientôt avoir des opportunités, Thiago Mendes, Jeff Reine-Adélaïde qui a fait une bonne rentrée et qui va beaucoup nous apporter, il ne faut pas oublier qu’on a un effectif assez large.»





Le tout avant un petit tacle que l'on peut deviné adressé à Rudi Garcia : «Ce n’est pas facile pour l’entraîneur. Tout le monde a envie de jouer. On a eu ces problèmes pendant la saison et on n’a pas su équilibrer. Parfois, je préfère un effectif un peu plus petit, mais avec un état d’esprit très important, comme on l’a montré aujourd’hui, même s’il devait y avoir moins de talent. L’état d’esprit vient avant pour moi, l’envie, le travail collectif. Et après, tu vas piocher les meilleurs. On risque de perdre des joueurs importants, mais on sera aussi attentif au marché, si ça arrive.»





L’OL a déjà fait quelques emplettes et acté plusieurs départs





En attendant, Juninho est très satisfait de ce qu’il a vu sur le terrain dernièrement, et notamment contre la Juventus Turin ce vendredi soir, dans l'enceinte vide de l'Allianz Stadium. L’ancien international brésilien avait critiqué l’état d’esprit du groupe et surtout dénoncé un manque de leadership ces derniers mois. Il a une toute autre opinion aujourd’hui. Et on imagine que cela influera sur ses choix à l’occasion du prochain mercato… «Maintenant, on a une équipe, martèle-t-il. Avant, on voyait une équipe qui avait du talent par moment. On arrivait à contrôler certaines situations et à être créatif par moment. Mais sans le ballon, on n'était jamais une équipe qui pose des difficultés à l'adversaire. Aujourd'hui, on voit qu'on dégage quelque-chose ensemble.» Rappelons que l’OL a déjà fait quelques emplettes et acté plusieurs départs, à l'occasion du mini-mercato 100% français. Et même dès l'hiver dernier. Dans le sens des arrivées, l’option de Karl Toko Ekambi a été levée et Tino Kadewere est arrivé en provenance du Havre (L2). Martin Terrier (Rennes), Amine Gouiri (Nice) et Oumar Solet (Salzbourg), eux, sont partis. Lucas Tousart (Hertha BSC) aussi. Ce n’est sans doute pas fini…