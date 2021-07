Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, optimiste quant au retour de Virgil van Dijk

Klopp compte sur son roc. (Mark Leech/Presse Sports)

À croire son entraîneur Jürgen Klopp, le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk, gravement touché à l'automne dernier, semble bien revenir de sa blessure au genou.





Les nouvelles sont plutôt positives du côté de Liverpool. Jürgen Klopp, le manager du club, a confié que Virgil van Dijk avait fait de bons progrès pour sa reprise de l'entraînement, après sa longue convalescence liée à son opération (ligaments du genou droit), fin octobre, qui lui a aussi fait manquer l'Euro.





Gomez, Matip et Alexander-Arnold également sur la bonne voie





Le défenseur central international néerlandais (38 sélections, 4 buts), mais aussi Joe Gomez (genou), Joël Matip (cheville) et Trent Alexander-Arnold (cuisse), travaillent leur condition physique et participent à la pré-saison des Reds à Salzbourg, en Autriche. "Les quatre ont l'air très bien, je dois dire", a déclaré Klopp.