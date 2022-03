Jürgen Klopp : Salah est un dur à cuire

« Le staff médical de l’équipe nationale est toujours en contact avec le staff médical de Salah et de Liverpool. Je peux dire que sa blessure est mineure et qu’elle ne l’empêchera pas de participer aux matchs du Sénégal », a assuré le porte-parole de la Fédération égyptienne (EFA), Walid El-Atar. Un diagnostic confirmé par l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, ce mardi en conférence de presse, à la veille du choc contre Arsenal, laissant donc la porte ouverte à une participation du Pharaon au match de mercredi.



« Il semble que Mo soit un dur à cuire. Nous avons eu beaucoup de chance avec lui. C’était gonflé et douloureux mais hier un peu moins gonflé, moins douloureux. J’ai reçu un message avant la conférence de presse disant qu’il est prêt à s’entraîner et nous verrons comment cela se présente », a expliqué l’Allemand.



Plus de peur que de mal donc pour Mohamed Salah, qui a été contraint de sortir samedi quelques instants après avoir marqué sur penalty contre Brighton en Premier League (2-0), touché au pied.



Après la finale, perdue aux tirs au but, de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), l’Égypte reçoit le Sénégal, dans le cadre de la double confrontation pour les barrages (le 25 mars au Caire puis le 29 mars à Dakar) du Mondial Qatar 2022.