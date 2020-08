Juve : quand Ronaldo s'imaginait au PSG !

Alors que Cristiano Ronaldo (35 ans, 33 matchs et 31 buts en Serie A pour la saison 2019-2020) a scellé son avenir dimanche en affichant sa volonté de repartir pour une saison de plus avec la Juventus Turin, France Football relance ce lundi le débat au sujet de l'avenir de l'attaquant. D'après le magazine, le Portugais ne se sent toujours pas très heureux dans le Piémont et il ne fermerait pas la porte à un départ, notamment vers... le Paris Saint-Germain !











La preuve avec cette anecdote remontant au mois d'octobre dernier, au cours d'un repas faisant suite à une pâle victoire contre le Lokomotiv Moscou (2-1) en Ligue des Champions, lorsque le quintuple Ballon d'Or "rêva à voix haute d'un Parc des Princes rempli de ses compatriotes, très nombreux en Île-de-France. Il rêva d'une association avec Neymar, dont il est proche, ou Mbappé, qu'il adore. Il rêva d'un club et d'une ville où il fut sacré champion d'Europe en 2016 avec la Seleçao", écrit FF, avant d'ajouter : "Si Nasser al-Khelaïfi avait été dans la salle, il n'aurait eu qu'une feuille à lui tendre pour en faire un joueur du PSG" !





Si ces quelques lignes et le trio offensif évoqué ont de quoi faire fantasmer plus d'un supporter parisien, le média s'empresse toutefois de calmer le jeu en expliquant que la crise sanitaire liée au coronavirus et ses répercussions sur l'économie des clubs ont sérieusement compromis tout départ de CR7 cet été, en particulier vers le PSG, qui doit déjà amortir les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé et qui ne peut pas se permettre une folie de ce genre.