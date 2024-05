JUVENTUS: ALLEGRI VIRÉ AVANT LA FIN DE SAISON APRÈS AVOIR MENACÉ UN JOURNALISTE?

Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus, a menacé un journaliste de Tuttosport après la victoire en finale de la Coupe d'Italie, au terme de laquelle il a fini avec un carton rouge. La Juventus envisagerait de le licencier avant les deux derniers matchs de la saison.







Pour Max Allegri, la soirée n'était pas seulement mouvementée au bord du terrain du Stadio Olimpico de Rome. Exclu pour un coup de sang contre le quatrième arbitre dans les dernières minutes de la finale de la Coupe d'Italie, remportée 1-0 contre l'Atalanta mercredi 15 mai, l'entraîneur de la Juventus est entré dans une colère noire avant de passer en conférence de presse d'après-match. Sa cible? Guido Vaciago, directeur du journal Tuttosport. Ce dernier a raconté l'incident dans un article.





"C'est dans le couloir qui longe l'immense salle de presse que j'ai, disons, «croisé» Allegri. Avant que le fait ne devienne une affaire, avec les distorsions sociales qui s'ensuivent, je vous propose mon récit de cet incident désagréable", a écrit dans un premier temps Guido Vaciago avant d'entrer dans les détails.





"Écrivez la vérité, pas ce que le club vous dit"





Selon lui, Massimiliano Allegri lui a lancé: "Tu es un directeur de merde! Oui, un directeur de merde. Écrivez la vérité dans votre journal, pas ce que le club vous dit! Arrêtez de jouer les fayots du club!"





Toujours d'après le journaliste, le technicien de 56 ans l'a bousculé et attrapé avant de le menacer: "Je sais où venir te chercher. Je sais où t'attendre. Je viens t'arracher les deux oreilles. Je viens te frapper au visage. Écris la vérité dans le journal". Des responsables de la Juventus et de la ligue italienne de football ont dû intervenir pour calmer la situation, avant que la conférence de presse ne débute.





Le sujet n'a pas été évoqué dans cette conférence de presse. Max Allegri a toutefois commenté son craquage en fin de match, qui l'a poussé à enlever sa veste et sa cravate: "Mon coup de sang? C'est quelque chose de normal dans une finale, dans un match avec un tel enjeu".





Viré dans les prochaines heures?





Critiqué de toutes parts pour ses résultats (4e de Serie A) et le jeu frileux proposé par son équipe, Max Allegri était censé être poussé vers la sortie au terme de la saison (et malgré son contrat jusqu'en juin 2025) pour laisser la place à Thiago Motta. D'après les médias italiens, la Juventus dispose d'ores et déjà d'un accord avec l'entraîneur de Bologne.