JUVENTUS : Buffon quitte à la fin de la saison

La légende italienne Gianluigi Buffon (43 ans) a annoncé à beIN Sports qu'il ne prolongerait pas son contrat avec la Juventus et qu'il quitterait donc le club cet été.



L'histoire d'amour entre Gianluigi Buffon 43 ans) et la Juventus touche à sa fin. L'Italien a annoncé au micro de beIN Sports qu'il quitterait la Vieille Dame à la fin de la saison. « Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. Nous avons atteint la fin d'un cycle. » Revenu en tant que deuxième gardien après un an au PSG lors de la saison 2018-2019, Buffon a disputé depuis 27 rencontres avec la Juve depuis son retour.



En 19 ans à Turin, l'international italien (43 ans, 176 sélections) a remporté 10 titres de champion d'Italie, une Serie B, 5 Coupes d'Italie et 7 Supercoupes d'Italie. Il a aussi disputé et perdu trois finales de Ligue des champions en 2003, 2015 et 2017.