Juventus-Milan (0-0), la Juve passe sans briller

La Juventus est le premier qualifié pour la finale de la Coupe d’Italie après son match nul contre l’AC Milan AC.



La Juventus a composté ce vendredi sa place en finale de la Coppa Italia en partageant les honneurs avec l’AC Milan. Les Bianconeri ont fait match nul 0-0, et ce résultat suffisait à leur bonheur puisqu’ils avaient fait 1-1 lors de la première manche. L’essentiel a donc été assuré pour ce match qui marquait la reprise du football italien.





La Vieille Dame n’a jamais été vraiment mise en danger dans cette partie. Et elle pouvait difficilement l’être puisqu’elle a évolué en supériorité numérique pendant plus d’une heure de jeu suite à l’expulsion d’Ante Rebic. L’attaquant croate s’est rendu coupable d’un violent geste sur un adversaire, et le rouge paraissait parfaitement logique.









Cristiano Ronaldo a manqué un pénalty





Les Bianconeri ont dominé les débats, mais ils ne sont pas parvenus à faire la différence aux avant-postes, restant ainsi à la merci d’un coup du sort. Cristiano Ronaldo n’a pas été très inspiré. Bien que remuant, le Portugais est quelque peu passé à côté de son match. Il a notamment raté un pénalty en milieu de la première période en envoyant le cuir sur le poteau. A la 40e, il a aussi vu l’une de ses tentatives arrêtée par Gianluigi Donnarumma. Ce dernier s’est également opposé à un tir à bout portant de Blaise Matuidi (30e).





La seconde période de cette rencontre s’est écoulée sans véritable temps fort. Les Rossonerri ont montré de belles choses, mais ils n’avaient pas les arguments devant pour réussir à scorer. L’absence de Zlatan Ibrahimovic (suspendu) a fortement pesé. Avec cette élimination, l’équipe lombarde abandonne quasiment tout espoir de disputer l’Europe la saison prochaine.