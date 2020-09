Juventus Turin : Luis Suarez (FC Barcelone) est en Italie

Luis Suarez, l'attaquant uruguayen du FC Barcelone, en partance pour la Juventus Turin, vient pour obtenir la citoyenneté italienne, condition posée par le club piémontais pour son transfert.











Les médias italiens n'ont pas manqué l'arrivée sur leur sol de Luis Suarez. L'avant-centre italien du FC Barcelone, courtisé par la Juventus Turin, a atterri à... Pérouse. C'est là qu'il doit passer un examen pour obtenir la citoyenneté italienne.









Suarez vers la Juventus ?







C'est une des conditions posée par le club piémontais pour engager Suarez (33 ans) et éviter qu'il occupe un poste d'extra-communautaire. S'il n'obtenait pas le précieux sésame, Suarez, sous contrat pour encore un an mais non retenu par Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du club catalan, devrait vraisemblablement se tourner vers une autre destination.