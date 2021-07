K. De Bruyne : "trop de problèmes"

Cité parmi les favoris de l'Euro, la Belgique a finalement quitté le tournoi au stade des quarts de finale après une défaite contre l'Italie (1-2) ce vendredi. Invité à réagir après la rencontre, le milieu belge Kevin De Bruyne (30 ans, 81 sélections et 21 buts) estime que les problèmes physiques ont affaibli les Diables Rouges durant ce tournoi.











"Nous sommes bien sûr déçus mais il faut être lucide : on savait que ce serait un tournoi difficile car il y avait beaucoup d'éléments et de paramètres qui ont joué contre nous. La blessure d'Eden (Hazard), le forfait de Timothy (Castagne) dès le premier match... On a eu trop de problèmes pour être à 100%. Personnellement, je n'étais pas à 100%", a-t-il avoué au micro de la RTBF.





"Je remercie le staff médical qui a fait un boulot incroyable pour que je puisse jouer ce soir malgré une déchirure à un ligament, a poursuivi le joueur de Manchester City, qui avait été touché à la cheville contre le Portugal (1-0) en 8es de finale. Je me suis battu... Nous nous sommes tous battus jusqu'à la fin. (...) Des gens vont être déçus, vont nous critiquer mais je pense que les supporters ont vu que nous avons tout donné."